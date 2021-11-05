Тагильчанин забил насмерть знакомого за жизнь «не по понятиям»

Прокуратура направила обвинительное заключение в суд Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего горожанина, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствие полагает, что 28 октября 2020 года пьяный житель одной из квартир дома по переулку Полюсному устроил ссору со своим знакомым, образ жизни и поступки которого сильно противоречили убеждениям нападавшего, характерными для человека, долго отбывавшего тюремный срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Во время ссоры мужчина вывел жертву в подъезд и сильно избил потерпевшего, после чего покинул место преступления. Пострадавший вскоре скончался в больнице.

- Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, - сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.