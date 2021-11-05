В Свердловской области предпринимателям пригрозили локдауном в случае несоблюдения требований

Большинство ресторанов и торговых центров соблюдают требования Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 ноября в оперштабе Свердловской области опубликовали обращение к предпринимателям и журналистам. Так, власти призывают предпринимателей выполнять все требования, которые касаются QR-кодов.

- Я хочу обратиться с призывом к нашим предпринимателям – крупным и не крупным – тщательно выполнять все требования, которые касаются QR-кодирования, положений, прописанных в указе об особом режиме. Если такого рода нарушения будут фиксироваться в ближайшее время, мы будем вынуждены прекратить работу точек общепита, торговых центров, в том числе крупных. Будем вынуждены, по сути, ввести локдаун, - пишут в оперштабе, ссылаясь на цитату заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.

Но при этом в оперштабе отметили, что большинство ресторанов и торговых центров соблюдают требования. Контрольными группами было проверено 256 торговых мест в Свердловской области.

Также в обращении было прописано требование для журналистов, которые распространяют ложную информацию на тему несоблюдения требований.

В случае распространения фейк-ньюс в СМИ и в соцсетях они могут навлечь на себя штраф для граждан от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 60 до 200 тысяч рублей и для организаций от 200 до 500 тысяч рублей.