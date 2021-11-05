Аэропорт на Уктусе снесут до конца этого года за 700 тысяч рублей

На снос здания готовы потратить 700 тыс. рублей Фото: Google Карты

В Екатеринбурге планируют снести здание аэропорта Уктус. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Так, Управление Госавианадзора по УрФО ищет подрядчиков на снос аэропорта Уктус на улице Белинского, 246. На реализацию они готовы потратить 700 тысяч рублей.

Средства будут выделены из федерального бюджета. Срок окончания подачи заявки – 10 ноября 2021 года. Подрядчик должен будет выполнить условия по сносу аэропорта Уктус в течение 20 дней после того, как будет подписан договор.

Напомним, здание не входит в список памятников архитектуры Екатеринбурга, поэтому оно может подлежать сносу. Это место пытались сохранить общественники, но их обращения были отклонены судом.

На месте аэропорта теперь планируют построить автовокзал.