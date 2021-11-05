Жители Екатеринбурга не хотят впускать в дом переписчиков без QR-кода

Переписчиков ждут с документами о состоянии здоровья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга в ответ на недопуск в торговые центры города без QR-кода ответили нежеланием впускать свои квартиры переписчиков без подтверждения защиты от коронавируса.

На подъездах многоквартирных домов по улице Металлургов появились объявления с требованием заходить в подъезды только переписчикам населения с QR-кодами и справками о перенесенных заболеваниях.

- Вход в этот подъезд для вас только с QR-кодом и ПЦР-тестом, - написано в объявлении для переписчиков, которое сфотографировал читатель "КП-Екатеринбург".

Вот такое объявление есть, например, на доме №46 по улице Металлургов. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

По словам жильцов, они не понимают, почему им без документа нельзя посещать общественные места, но при этом, они должны впускать в свою квартиру постороннего без документов о состоянии здоровья.

- Переписчики обходят множество квартир. Они наверняка бывают и у тех, кто болеет. А потом идут к нашим детям. Есть прекрасная возможность пройти перепись на сайте Госуслуг, в нынешних условиях ей воспользуется каждый здравомыслящий человек, - говорит жительница одного из домов по улице Металлургов "КП-Екатеринбург".

Напомним, что перепись на сайте Госуслуг открыта до 8 ноября 2021 года включительно.