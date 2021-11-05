Больницы ХМАО подготовили к зиме

Медицина Югры к зиме готова
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Все медицинские объекты Югры полностью готовы к зимнему периоду, все работы завершены в срок. Об этом пишет ugra-tv.ru со ссылкой на главу департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского.
В свою очередь губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила главам муниципалитетов следить за качеством и своевременным оказанием медицинских услуг населению.
- Ничто не должно отвлекать руководителей медицинских организаций и специалистов от исполнения их главных обязанностей, - говорит Наталья Комарова.
В период нерабочих дней в Югре продолжают вакцинация граждан от коронавируса. В округе работают больше 240 пунктов, где можно поставить прививку. Сейчас в Югре от ковида вакцинировано более 712 тысяч человек, что составляет 42% от населения ХМАО.