Жители Екатеринбурга выступили против продления нерабочих дней

44% жителей Екатеринбурга не хотят продление нерабочих дней Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Екатеринбурга прошли опрос SuperJob, в котором ответили на вопрос, касающийся продления нерабочих дней. По исследованию, 44% опрошенных не хотят, чтобы в Екатеринбурге и Свердловской области продлевали нерабочие дни, несмотря на увеличение заболеваемости ковидом.

Однако есть и те, кто имеет другое мнение. Так, 30% опрошенных екатеринбуржцев выступают за продление нерабочих дней. Екатеринбург оказался третьим в рейтинге среди тех, кто за продление нерабочих дней, после Волгограда и Омска. 26% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

В опросе приняли участие люди от 18 лет и старше из 389 населенных пунктов.