В торговом центре Екатеринбурга посетитель толкнул охранника, который отказался пропускать его спутницу по QR-коду

В ТЦ "Радуга парк" произошел конфликт из-за QR-кода Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 ноября, в Екатеринбурге в ТРЦ «Радуга парк» произошел конфликт между охранником и посетителями. Паблик Вконтакте «Инцидент Екатеринбург» опубликовал видео очевидца, в котором охранник не хотел пропускать женщину в торговый центр, потому что ее QR-код оказался недействителен. Он попросил ее покинуть общественное место.

Спутник женщины отказался это делать, и начал агрессивно отвечать сотруднику ТЦ утверждая, что женщина поставила прививку. Охранник хотел удалить посетителя из помещения, но тот его резко оттолкнул.

– Это беспредел, человек QR-код показал, паспорт показал, а он говорит это не ваше, - говорит мужчина на видео.

Напомним, это не первый конфликт из-за QR-кодов. Ранее в Екатеринбурге мужчину не пустили в продуктовый магазин без него.