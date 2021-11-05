Вакцинация в Свердловской области продолжается в праздничные дни
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
График работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области на 5 ноября 2021 года.
Екатеринбург
Цирк, улица 8 Марта, 43, с 9 до 19 часов
ТЦ «Мега», улица Металлургов, 87, с 9 до 20 часов
ТРЦ «Гринвич», улица 8 Марта, 46 с 9 до 19 часов
ТРК «Парк Хаус», улица Сулимова, 50, с 10 до 19 часов
ТРЦ VEER Mall, проспект Космонавтов, 108д с 10 до 15 часов
ТЦ «Омега», проспект Космонавтов, 41, с 9 до 19 часов
ТРЦ «Алатырь», улица Малышева, 5, с 9 до 19 часов
ТЦ «Максидом», улица Тверитина, 45, с 9 до 19 часов
ТРЦ «Академический», улица Краснолесья, 133, с 9 до 19 часов
ТЦ «Дирижабль», улица Шварца, 17, с 10 до 19 часов
ТЦ «Кировский», переулок Сиреневый бульвар, 2, с 10 до 19 часов
Гипермаркет «Сима-Ленд», улица Черняховского, 86/12, с 10 до 19 часов
Аэропорт «Кольцово», площадь Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт, с 9 до 19 часов, перерыв с 13:30 до 14:30.
Сысерть
ТЦ «Бажов», улица Коммуны, 37, с 10 до 14 часов
Нижний Тагил
ТРЦ «DEPO», Свердловское шоссе, 31б, с 10 до 20 часов
ТРЦ «Квадрат», улица Пархоменко, 41, с 12 до 17 часов
Серов
КТ «Родина», улица Ленина, 179, с 9 до 16 часов
Гипермаркет «Семейный», улица Заславского, 37, с 11 до 16 часов
ТЦ «Nebo», улица Ленина, 215, с 12 до 20 часов
Реж
ТЦ «Березка», улица Ленина, 1, с 10 до 18 часов.