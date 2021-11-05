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Здоровье5 ноября 2021 9:21

График работы пунктов вакцинации от COVID-19 на 5 ноября

Прививку можно поставить в торговых центрах и других общественных местах
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Вакцинация в Свердловской области продолжается в праздничные дни

Вакцинация в Свердловской области продолжается в праздничные дни

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

График работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области на 5 ноября 2021 года.

Екатеринбург

Цирк, улица 8 Марта, 43, с 9 до 19 часов

ТЦ «Мега», улица Металлургов, 87, с 9 до 20 часов

ТРЦ «Гринвич», улица 8 Марта, 46 с 9 до 19 часов

ТРК «Парк Хаус», улица Сулимова, 50, с 10 до 19 часов

ТРЦ VEER Mall, проспект Космонавтов, 108д с 10 до 15 часов

ТЦ «Омега», проспект Космонавтов, 41, с 9 до 19 часов

ТРЦ «Алатырь», улица Малышева, 5, с 9 до 19 часов

ТЦ «Максидом», улица Тверитина, 45, с 9 до 19 часов

ТРЦ «Академический», улица Краснолесья, 133, с 9 до 19 часов

ТЦ «Дирижабль», улица Шварца, 17, с 10 до 19 часов

ТЦ «Кировский», переулок Сиреневый бульвар, 2, с 10 до 19 часов

Гипермаркет «Сима-Ленд», улица Черняховского, 86/12, с 10 до 19 часов

Аэропорт «Кольцово», площадь Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт, с 9 до 19 часов, перерыв с 13:30 до 14:30.

Сысерть

ТЦ «Бажов», улица Коммуны, 37, с 10 до 14 часов

Нижний Тагил

ТРЦ «DEPO», Свердловское шоссе, 31б, с 10 до 20 часов

ТРЦ «Квадрат», улица Пархоменко, 41, с 12 до 17 часов

Серов

КТ «Родина», улица Ленина, 179, с 9 до 16 часов

Гипермаркет «Семейный», улица Заславского, 37, с 11 до 16 часов

ТЦ «Nebo», улица Ленина, 215, с 12 до 20 часов

Реж

ТЦ «Березка», улица Ленина, 1, с 10 до 18 часов.