В Свердловской области зафиксированы три ЧС

Свиньи болеют на Урале африканской чумой
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Свердловской области по состоянию на 5 ноября 2021 года зафиксировано сразу три чрезвычайные ситуации, которые находятся на контроле регионального МЧС.
Одна из ЧС зафиксирована на севере от Нижнего Тагила сразу в трех муниципальных образованиях – Горноуральском городском округе, Нижней Салде и Верхнесалдинском ГО. ЧС вызвана дождевым паводком.
Вторая ситуация вызвана африканской чумой свиней, она зафиксирована на территориях восьми территориях Свердловской области – в Нижнем Тагиле, в Камышловском ГО и районе, Богдановиче, Сухом Логе, Пышминском ГО, Горноуральском ГО и Ирбитском муниципальном образовании.
Еще одна ЧС связана с птичьим гриппом, зафиксированном в Екатеринбурге, Сысертском ГО и Арамильском ГО.