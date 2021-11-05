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Происшествия5 ноября 2021 8:04

В Свердловской области зафиксированы три ЧС

Ситуация на контроле у регионального МЧС
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Свиньи болеют на Урале африканской чумой

Свиньи болеют на Урале африканской чумой

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Свердловской области по состоянию на 5 ноября 2021 года зафиксировано сразу три чрезвычайные ситуации, которые находятся на контроле регионального МЧС.

Одна из ЧС зафиксирована на севере от Нижнего Тагила сразу в трех муниципальных образованиях – Горноуральском городском округе, Нижней Салде и Верхнесалдинском ГО. ЧС вызвана дождевым паводком.

Вторая ситуация вызвана африканской чумой свиней, она зафиксирована на территориях восьми территориях Свердловской области – в Нижнем Тагиле, в Камышловском ГО и районе, Богдановиче, Сухом Логе, Пышминском ГО, Горноуральском ГО и Ирбитском муниципальном образовании.

Еще одна ЧС связана с птичьим гриппом, зафиксированном в Екатеринбурге, Сысертском ГО и Арамильском ГО.