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Общество5 ноября 2021 7:13

В Екатеринбург пришла ноябрьская оттепель

В городе установилась плюсовая температура
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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В Екатеринбург пришла оттепель

В Екатеринбург пришла оттепель

Фото: Иван МАКЕЕВ

5 ноября 2021 года в Екатеринбург пришла оттепель после первых морозов. В городе установилась плюсовая температура, при этом, из-за ветра на улице все равно ощущается сильный холод.

На протяжении ближайших суток в столице Среднего Урала будет + 1 градус, пасмурно, осадков не ожидается.

Ветер будет дуть в юго-западном направлении 5-6 метров в секунду, магнитное поле – неустойчивое.

Самым теплым днем на этой неделе станет суббота, когда столбики термометров поднимутся до отметки в +4 градуса. Осадков завтра также не ожидается, небольшой снег пройдет только в воскресенье.