На Эльмаше накрыли ларек с двумя сотнями бутылок спиртного

Помимо водки, коньяка и шампанского в ларьке обнаружено почти 100 флаконов с этиловым спиртом. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские накрыли ларек на улице Таганской. Во время рейда было найдено впечатляющее количество незаконного алкоголя для столь маленького круглосуточного магазина.

Кроме водки, коньяка и шампанского в ларьке обнаружено почти 100 флаконов с этиловым спиртом. Помимо этого, сотрудниками было найдено несколько бутылок с алкоголем, не имеющих акцизных марок. Весь нелегальный алкоголь был изъят, заведено уголовное дело.

- Продажа суррогатной продукции, а также нарушения правил торговли спиртным во многом вызваны спросом со стороны населения, - отмечает полиция Свердловской области.

Товар пользовался особым спросом у местных жителей, а продавщица для того, чтобы не потерять ресурсы попыталась оправдать себя тем, что прятала спирт на работе от мужа. Когда женщина поняла, что полиция ей не верит призналась, что продает алкоголь не легально вместе с владельцем киоска.

Напомним, что число жертв отравления метанолом на Среднем Урале достигло 35. Порядка трех десятков человек погибли в Екатеринбурге после покупки фунфыриков в ларьках.