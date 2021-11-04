В Железнодорожном районе мужчина убил собутыльника ножкой от стула

Убийство произошло на улице Шевченко. Фото: СУ СК по Свердловской области

В Екатеринбурге 44-летний мужчина убил собутыльника ножной от стула. Трагедия произошла в квартире на улице Шевченко, где и проходило пьяное застолье. Теперь предполагаемому преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

- На почве ссоры обвиняемый ударом кулака повалил своего оппонента на пол, а затем, используя деревянную ножку от стула в качестве оружия, причинил потерпевшему несколько ударов в область головы, - сообщили в СУ СК по Свердловской области

Потерпевший скончался на месте, а убийца скрылся из квартиры и покинул Средний Урал. Екатеринбуржец был пойман довольно быстро, поскольку информация о нем была размещена в СМИ.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что разыскиваемый гражданин находится на территории Республики Башкортостан. В соседнем регионе он был административно задержан за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, - добавили в городской полиции.

После проверки личности преступника выяснилось, что он уже совершал убийство в Екатеринбурге и находился в розыске. Сейчас расследование по этому делу продолжается и в ближайшее время обвиняемый будет заключен под стражу.