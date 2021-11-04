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Общество4 ноября 2021 13:55

В Свердловской области ожидается мокрый снег и гололедица

По данным синоптиков, 5 ноября ожидаются ветер с порывами до 19 м/с
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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В период непогоды МЧС России рекомендует жителям региона ограничить проведение работ на высоте и на улице, отказаться от походов. Водителям необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.

В период непогоды МЧС России рекомендует жителям региона ограничить проведение работ на высоте и на улице, отказаться от походов. Водителям необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 19 м/с, мокрый снег и гололедица. По данным синоптиков, неблагоприятная погода ожидается 5 ноября. В МЧС просят отказаться от поездок всех автомобилистов, которые еще не успели сменить летнюю резину.

- Выдвигаясь на автомобиле, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения. Автолюбителям необходимо «переобуть» технику в зимнюю резину, - отмечают в свердловском главке МЧС.

Полный прогноз погоды на праздничные выходные вы можете прочитать здесь.