В Екатеринбурге гуманитарный университет переводит студентов на дистан

В регионе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гуманитарный университет объявил о переводе своих студентов на удаленный формат обучения. С 8 ноября на онлайн-обучение перейдут все курсы, формы обучения и направления подготовки от бакалавров до аспирантов, а также слушателей программ дополнительного образования.

Помимо этого, Минобрнауки РФ издало указ, согласно которому с 8 ноября российские вузы смогут продолжить работу со студентами в дистанционном формате. В указе сказано о том, что при ведении самостоятельной работы необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и за три дня предупреждать об объеме работы.

- C 8 ноября 2021 года организовать учебный процесс в Университете для студентов всех курсов, всех форм обучения и всех направлений подготовки бакалавров, магистров и аспирантов, а также для слушателей программ дополнительного образования в онлайн-формате с применением дистанционных образовательных технологий, - говорится в приказе.

Промежуточную аттестацию можно проводить дистанционно, но необходимо тщательно контролировать успеваемость, чтобы сохранить качество образования. Напомним, что школьникам рекомендовали уйти на дистант после нерабочей недели.