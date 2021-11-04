В Екатеринбурге троллейбус, который тестировал мэр, начал возить пассажиров

Машина изготовлена Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге новый троллейбус "Горожанин" с автономным ходом начал перевозить пассажиров по регулярному маршруту. Машина стала работать с 3 ноября и может проехать до 30 километров на заряде аккумулятора без контактной сети. Об этом сообщили в Гортрансе.

Транспорт можно увидеть на маршруте №1: Химмаш, Белинского, Свердлова, железнодорожный вокзал. Троллейбус провозит жителей Екатеринбурга по данному маршруту до зимы.

Троллейбус “Горожанин” низкопольный, оснащен кондиционером, Wi-Fi, системой видеонаблюдением, зарядными USB-розетками и адаптирован для перевозки 90 человек, при 31 сидячем месте.

Машина изготовлена Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом, а изучить новую технику в мэрии решили перед закупкой новых троллейбусов. Заявка от столицы Урала будет подана на 2022 год на 100 новых троллейбусов.