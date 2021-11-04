Екатеринбургские рестораны опровергли информацию о бойкоте QR-кодов

С проверкой в рестораны выехали контрольные группы МинАПК, министерства общественной безопасности совместно с полицией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проверка контрольных групп не подтвердила информацию о нарушении ресторанами Norra Rok и Italian Pizaa в Екатеринбурге режима COVID-19-free.

- По поводу Instagram - это все, конечно, фейк. Точно так же проверяем QR-коды. Естественно мы не можем без QR-кодов. В Instagram нигде не написано, что мы пускаем гостей без QR-кодов. Все точно мы проверяем. В Instagram только было написано, что мы в прежнем режиме работаем. Прежний режим у нас до 23:00. Соответственно мы ничего не нарушаем, - рассказал управляющий рестораном Norra Rok Сергей Белимов.

Напомним, что скандальный пост был опубликован в Instagram ресторана вечером 3 ноября, но спустя 14 часов был удален из аккаунта.

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