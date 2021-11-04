В Екатеринбурге рабочий погиб во время коммунальных работ

Точная причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Фото: СУ СК по Свердловской области

Вечером 3 ноября на улице Герцена погиб 42-летний мужчина. Рабочий провалился в котлован во время коммунальных работ, его засыпало землей. По версии следствия, он устанавливал по краям ямы отметки для дальнейшей копки.

Следователем СКР в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося и дачу ситуации объективной правовой оценки. Фото: СУ СК по Свердловской области

- В тот момент, когда он находился на краю котлована, произошёл обвал грунта и мужчина упал на глубину около 3,5 метров, после чего его засыпало грунтом. От полученных повреждений гибель пострадавшего наступила на месте происшествия, - пояснили в СУ СК по Свердловской области.

В полиции отмечают, что личность погибшего удалось быстро установить. По данным «КП», рабочего звали Руслан Печеницын.