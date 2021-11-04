За сутки в Свердловской области побит рекорд вакцинирования жителей

2 ноября потупила партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в объеме 31800 доз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поставлен новый рекорд по объёму вакцинации свердловчан, за минувший день 24,5 тысячи жителей Свердловской области вакцинировались первым компонентом препарата от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Всего на Среднем Урале первый этап вакцинации прошли более 1,5 миллионов человек, а 1,3 миллиона уральцев завершили оба этапа. Предыдущий рекорд вакцинирования был установлен 28 октября, когда от COVID-19 было привито 19 057 человек.

Напомним, что в Свердловской области рост заболеваемости резко ускорился на прошлой неделе. Сейчас заболевших в регионе 159 533 человека, из них выздоровело - 143 473, умерших - 7 560, а болеющих по последней информации 8 500 человек.

Стоить отметить и то, что с 30 октября в Свердловской области действуют ограничения: в заведения общепита, непродовольственные магазины, музеи, театры, кинотеатры, госучреждения и другие места пускают только с QR-кодом.

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