По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Жительница Екатеринбурга лишилась 700 тысяч рублей после разговора с телефонными мошенниками. Аферисты убедили женщину оформить кредит в банке, а все деньги перевести на «резервные счета».

- Специалист» сообщила женщине, что неизвестные пытаются похитить с ее счета все сбережения. Затем потерпевшую перевели на неизвестного мужчину, который представился сотрудником правоохранительных органов, - отмечают в УМВД города.

Доверчивая свердловчанка поверила словам лже-силовика и перевела деньги. Женщина поняла, что стала жертвой обмана только тогда, когда вернулась домой. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».

ВАЖНО

При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка или даже правоохранительных органов заставить сделать перевод или оформить кредит необходимо немедленно закончить разговор и сообщить по официальным телефонам клиентской поддержки. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником – незамедлительно обращайтесь в полицию.