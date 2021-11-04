Синоптики рассказали, чего ждать жителям Екатеринбурга от погоды на праздничные выходные

Самым теплым днем будет суббота. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 4 по 6 ноября погода в Екатеринбурге будет постепенно становиться теплее, а самым теплым днем обещает быть суббота. По данным Уральского гидрометцентра, снегопады прекратятся, но ему на смену придет сильный ветер.

Четверг

Небольшая облачность с прояснениями, без осадков. Температура будет держаться около ноля градусов весь день, ветер западный, юго-западный 5–10 м/с.

Пятница

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью -2... -4 °С, днем +1... +3 °С. Ветер западный 6–11 м/c, порывы до 14 м/c.

Суббота

Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью около 0 °С, днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Ветер юго-западный 7–12 м/с, порывы до 15 м/с.