Ресторан Norra rok объявил о работе в «привычном режиме» для посетителей

Зоны COVID-free появились в Свердловской области с 30 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ресторан Norra rök, расположенный на Ленина, 49, объявил о работе в «привычном режиме» для посетителей. Вечером 3 ноября в Instagram заведения появился соответствующий пост.

- Ресторан Norra rök уважает и ценит вас, дорогие гости! Вне зависимости от того, как вы выбираете беречь свое здоровье.

Ресторан удалил пост через 14 часов. Фото: Instagram.com/norra_rok

Спустя 14 часов пост был удален, а в шапке профиля указано, что ресторан работает до 23:00.

- У нас указание пропускать только с QR-кодами и подтверждением личности по паспорту, - сообщили «КП» в ресторане. Позже в ресторане заявили, что пост в Instagram был фейком.

- По поводу Instagram - это все, конечно, фейк. Точно так же проверяем QR-коды. Естественно мы не можем без QR-кодов. В Instagram нигде не написано, что мы пускаем гостей без QR-кодов. Все точно мы проверяем. В Instagram только было написано, что мы в прежнем режиме работаем. Прежний режим у нас до 23:00. Соответственно мы ничего не нарушаем, - сказал управляющий рестораном Сергей Белимов.

Ранее власти Свердловской области пригрозили рестораторам ввести локдаун, если в заведениях не будут проверять QR-коды.

Напомним, что в регионе запретили вход в торговые центры для несовершеннолетних. Дети и подростки могут посетить их только в присутствии вакцинированного взрослого.

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