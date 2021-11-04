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Происшествия4 ноября 2021 8:33

В Екатеринбурге пропал 24-летний парень

С 29 октября о местонахождении Владимира Чиянова ничего неизвестно
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Владимир удалил свою страницу во «ВКонтакте». Фото: «ЛизаАлерт»

Владимир удалил свою страницу во «ВКонтакте». Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 24-летний Владимир Чиянов. Ориентировку на поиск опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт», с 29 октября о местонахождении парня ничего неизвестно.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза.

Владимир был одет в черную куртку, серую кофту, синие джинсы и черные кроссовки.

Ориентировка на поиск. Фото: «ЛизаАлерт»,

Ориентировка на поиск. Фото: «ЛизаАлерт»,

Напомним, что ранее в Екатеринбурге нашли мертвой пропавшую Алину Рыбину. Как выяснилось, девушка скончалась в реанимации.