Владимир удалил свою страницу во «ВКонтакте». Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 24-летний Владимир Чиянов. Ориентировку на поиск опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт», с 29 октября о местонахождении парня ничего неизвестно.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза.

Владимир был одет в черную куртку, серую кофту, синие джинсы и черные кроссовки.

Ориентировка на поиск. Фото: «ЛизаАлерт»,

Напомним, что ранее в Екатеринбурге нашли мертвой пропавшую Алину Рыбину. Как выяснилось, девушка скончалась в реанимации.