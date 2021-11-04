В Екатеринбурге от коронавируса скончалась архивариус медико-санитарной части главка полиции

У женщины диагностировали ковид в начале октября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге от коронавируса скончалась 62-летняя архивариус медико-санитарной части главка полиции Вера Субботина. Об этом «Комсомольской правде» сообщили коллеги женщины. В начале октября у нее диагностировали COVID-19, женщину госпитализировали в госпиталь ветеранов войн на Широкой Речке.

- У Веры Викторовны было 75% поражения легких, двухсторонняя пневмония, - пояснили «КП»-Екатеринбург коллеги.

Напомним, что по состоянию на 3 ноября, общее число случаев смертей от коронавирусной инфекции в регионе достигло 7 560. Накануне стало известно о смерти 45-летнего бывшего зампрокурора Чкаловского района Анатолия Зуева.

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