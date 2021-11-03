Полицейский из Ирбита поборется за звание лучшего в стране участкового

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Полицейский из Ирбита Александр Ширшов поборется за звание лучшего в стране участкового. Конкурс проходит ежегодно, в этом году голосование проходит с 1 по 11 ноября. 30-летний уполномоченный полиции, старший лейтенант Александр Ширшов смог победить на региональном этапе, что позволило ему выйти в финал.

В систему МВД Александр попал по воле случая, услышав объявление по радио, и за четыре месяца из обычного стажера дорос до должности участкового уполномоченного полиции.

Ему предлагали уйти в дознаватели, но он сам уверяет, что кабинетная работа совсем не для него. Зато общаться с людьми, помогать им – дело привычки.

Сейчас он трудится в селе Бердюгино, куда его перевели два года назад. Однако вскоре выяснилось, что наводить порядок придется и в соседних населенных пунктах, куда входят Волково, Пиневка, Кривая, Трубина, Филино и поселке Ветерок.

Полицейский признается, что он свою работу очень любит, хотя на службе ему приходится быть 24/7. А дома полицейского ждет жена и маленькая дочка.