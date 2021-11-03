Председатель СКР взял на контроль дело об обстреле ковидной больницы и машины врача в Асбесте

ЧП произошло в ночь на 3 ноября. Неизвестный открыл огонь по зданию инфекционного отделения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался обстрелом машины одного из врачей больницы №1 в Асбесте. Глава СКР поручил предоставить ему подробный доклад об обстоятельствах произошедшего инцидента.

- По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело. Следственными органами СК России по Свердловской области заявлено ходатайство об изъятии материалов уголовного дела из полиции и передаче его в подразделение следственного управления для объективного и всестороннего расследования, - сообщает пресс-служба СУ СК России.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 3 ноября. Неизвестный открыл огонь по зданию инфекционного отделения. К счастью, обошлось без пострадавших. Позже под подозрение попал 43-летний мужчина по имени Евгений. По одной из версий недавно его жена умерла от коронавируса, и он хотел отомстить врачам. Полиция объявила его в розыске.