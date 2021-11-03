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Общество3 ноября 2021 19:26

Школьникам Свердловской области рекомендовали перейти на дистант после каникул

На удаленку хотят отправить учеников средних и старших классов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В Свердловской области школьники средних и старших классов отправятся на дистанционное обучение с 8 по 13 сентября. Такую рекомендацию из-за сложной ситуации с коронавирусом выпустило министерство образования и молодежной политики, она касается учащихся с 5 по 11 класс. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Для учеников 1-4 классов рекомендовано оставить учебный процесс в прежней форме. Но с учетом того, что будут соблюдаться строгие эпидемические меры.

Напомним, в Екатеринбурге непривитых студентов УралГУФка перестанут пускать на занятия с ноября. Ограничительные меры касаются совершеннолетних учащихся. Чтобы попасть на занятия, обучающийся должен будет предоставить QR-код, подтверждающий вакцинацию, или справку о том, что он переболел, или документ о медотводе.