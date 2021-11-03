Екатеринбургские зооспасатели провели необычную операцию по спасению раков

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

Зооспасатели из Екатеринбурга провели необычную операцию по спасению раков в техногенном карьере Первоуральска. Когда они погрузились в воду, то увидели длинный хлыст проволоки с сетью, в которой и запутались сразу три животных. Сначала их ошибочно приняли за мертвых.

- Достала нож, принялась было вырезать сетку. Но лучше было дать напарнику держать проволоку, и уж двумя руками освобождать сильно опутанные ручки-ножки, - рассказывают в «Зооспасе».

Первый рак, почувствовав свободу, тут же поспешив сбежать, одного его сородича спасти не удалось, второй же также последовал примеру спасенного и скрылся в неизвестном направлении.

- К слову, пару недель назад аналогичным образом освобождали раков на другом карьере. Самое жестокое, что все эти сети и ловушки давно заброшенные, просто валяются на дне, рыбы и раки в них попадают и умирают, - добавили зооспасатели.