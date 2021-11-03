В селе под Артемовским пропала 15-летняя школьница

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В уральском селе Писанец под Артемовским волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 15-летнюю Арину Сергеевну Ларионову. Девочка вышла из дома 2 ноября, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении.

- Приметы пропавшей: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза, - сообщают добровольцы.

В момент исчезновения девочка была одета в синюю куртку, светло-синие джинсы, белые кроссовки и черную шапку.

Если вы знаете, где может находиться Арина Ларионова, сообщите любую информацию на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».