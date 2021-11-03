В Екатеринбурге непривитых студентов одного из ВУЗов не допустят до занятий

Такие же ограничения коснутся и работников учебного учреждения Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Екатеринбурге непривитых студентов УралГУФка перестанут пускать на занятия с ноября. Ограничительные меры касаются совершеннолетних учащихся. Чтобы попасть на занятия, обучающийся должен будет предоставить QR-код, подтверждающий вакцинацию, или справку о том, что он переболел, или документ о медотводе.

- Студентов, подлежащих обязательной вакцинации по эпидемическим показателям, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, не допускать к очной форме обучения до предоставления документов о вакцинации/медотводе, - говорится в приказе, который подписал директор института Игорь Сазонов.

Такие же ограничения коснутся и работников учебного учреждения. Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге на «Уралмашзаводе» временно отстранили от работы сотрудников без QR-кодов и справок о медотводе.

При этом временно отстраненным сотрудникам зарплату выдают в размере двух третей тарифной ставки должностного оклада. На заводе отметили, что отстранение непривитых сотрудников является вынужденной мерой.