В центре Екатеринбурга иномарка наехала на доставщика Яндекс.Еды

Доставщик почти не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 13:45 3 ноября на улице Малышева, 28 иномарка Kio Rio наехала на доставщика Яндекс. Еды. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

Как выяснилось, водитель Mitsubishi, перестраиваясь в правый ряд, создал помеху иномарки Kio Rio. Чтобы избежать столкновения, второй автомобиль резко выехал на тротуар, наехал на доставщика Яндекс.Еды и врезался в стоящую машину Peugeot.

- 20-летний молодой человек был осмотрен медиками. Ему поставили диагноз: ушиб правой ноги и тазобедренного сустава. От госпитализации он отказался, - добавили в пресс-службе.

ГИБДД Екатеринбурга настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, отказаться от опасных маневров на дороге, а также учитывать погодные условия и дорожное покрытие при движении.