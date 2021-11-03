Уралец Петр Ян поднялся на 11 строчку рейтинга сильнейших бойцов UFC

Фото: пресс-служба клуба "Архангел Михаил"

Уральский спортсмен Петр Ян поднялся на 11 строчку рейтинга сильнейших бойцов UFC после победы над американцем Кори Сэндхагеном. Ян, который тренируется в клубе «Архангел Михаил» занял эту позицию в списке лучших вне зависимости от весовой категории.

- Петр Ян поднялся на две строчки вверх и занимает теперь там 11-ю позицию. Он единственный боец из России, который входит в этот рейтинг. При этом, действующий чемпион лиги в дивизионе до 61 килограмма американец Алджамейн Стерлинг вообще не попал в топ-15, - сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Напомним, в минувшие выходные Петр Ян завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе и вернул себе пояс. Уралец завоевал победу единогласным решением судей.