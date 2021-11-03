В Екатеринбурге День народного единства отпразднуют в онлайн-формате

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге горожане смогут отпраздновать День народного единства в режиме онлайн. Планируется, что уральская столица станет центральной площадкой фестиваля традиций и обычаев народов России, которая сможет объединить множество российских регионов. Известно, что во время этого мероприятия пройдет музыкальный марафон фольклорных коллективов федеральных округов Российской Федерации.

- На интерактивной площадке «Традиционные праздники и обряды народов России» национальные коллективы покажут зрителям аутентичные обряды Урала и проведут различные мастер-классы, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Праздничная программа завершится трансляцией большого праздничного концерта «Быть едиными навек!», в которого поучаствуют артисты из различных округов со всей страны. Также в этот день стартует всероссийская акция «Ночь искусств в Свердловской области-2021».