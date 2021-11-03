В Екатеринбурге сотрудники МЧС опровергли информацию о задымлении в южных районах города

Горожане сообщали, что неблагоприятная обстановка сложилась в Солнечном и Академическом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники МЧС, а также специалисты Роспотребнадзора провели проверку после жалоб местных жителей о том, что в южных районах уральской столицы появилось задымление и запах гари. В частности, горожане сообщали, что неблагоприятная обстановка сложилась в Солнечном и Академическом.

- В ходе проверки эта информация не подтвердилась, задымления, дымки, запаха гари в микрорайонах, а также их окрестностях не обнаружено. Специалистами Роспотребнадзора были произведены пробы воздуха, в результате которых превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ не выявлено, - сообщает в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в конце октября спасатели потушили тлеющий торфяник на юге города, тогда были ликвидированы последние очаги. На тушение торфяника потратили 160 миллионов литров воды. На месте работали больше 270 человек и 110 единиц спецтехники.