На Урале проверяют, как рестораны перешли на систему QR-кодов

Попасть в заведения общепита с 30 октября можно только по QR-коду и паспорту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области контрольные группы проверяют, как рестораны и кафе перешли на систему QR-кодов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- На выходные и праздничные дни в перечне кафе и ресторанов, запланированных для проверок, около сотни объектов в Екатеринбурге и городах-спутниках, - говорится в сообщении.

Помимо этого, по всей Свердловской области общепит проверяют местные оперштабы. Также попасть в заведения общепита можно, предъявив справку о вакцинации, перенесенной болезни или медотвод с результатом ПЦР-теста. Также нужно предъявить документ, удостоверяющий личность.

С 30 октября 2021 года в регионе начала действовать система QR-кодов, которые подтверждают наличие прививки от коронавиурса или антител. Теперь попасть в рестораны, кинотеатры, фитнес-клубы, торговые центры, салоны красоты и другие места массового скопления можно только, предъявив идентификатор.

Контрольные группы проверяют, как в COVID-free зонах соблюдают правила, закрепленные в указе губернатора. В том числе они следят за соблюдением масочного режима в транспорте и в общественных местах. В выходные и праздничные дни в Свердловской области количество контрольных групп увеличили почти в 2,5 раза до 380.

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