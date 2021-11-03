Житель Свердловской области выиграл в моментальную лотерею полтора миллиона

Фото: пресс-служба "Столото"

Житель Свердловской области Эшгин Асланов выиграл в моментальную лотерею полтора миллиона рублей. Мужчина покупал различные билеты в течение пяти лет, в какой-то момент он увлекся быстрыми лотереями и начал испытывать удачу в ближайшем от дома киоске.

Однажды ему уже повезло, он смог выиграть 50 тысяч рублей. Уралец рассказывает, что даже представить себе не мог, что он сможет выиграть еще раз, к тому же такие большие деньги.

- У меня был такой тяжелый год, что даже руки начали опускаться. А благодаря выигрышу в лотерею, я вмиг забыл все плохое. Такое же вдохновение и прилив энергии я почувствовал, когда родился мой сын, - рассказывает Эшгин Асланов.

У мужчины есть свой небольшой бизнес, он занимается магазином одежды. Свободное время мужчина посвящает жене и сыну. Выигранные деньги победитель будет тратить на семейные нужды.