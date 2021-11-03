В Екатеринбурге начали продавать в баре пиво для собак

Бутылка такого пива обойдется хозяину собаки в 300 рублей. Фото: страница в Instagram «Нельсон Совин»

В Екатеринбурге в баре «Нельсон Совин» начали продавать пиво для собак. Однако алкоголя в нем нет. Об этом заведение сообщило в своих соцсетях.

- Появилось специальное собачье пиво Beer 4 Dogs (вода подготовленная, солод ячменный, печеночный бульон, пивные дрожжи, пажитник), - говорится в сообщении.

Напиток выпускает питерская пивоварня Paradox. Бутылка такого пива обойдется хозяину собаки в 300 рублей. В «Нельсон Совин» «КП Екатеринбург» рассказали, что собаки уже пробовали напиток и им он понравился.

- У нас среди посетителей много собачников, которые сидят вечером со своими питомцами в баре. Некоторые просто гуляют по району, заходят и покупают себе пиво. Мы подумали, что люди, возможно, захотят покупать не только себе пиво, но и питомцам, - заявил управляющий бара.

Ранее, в январе 2020 года, на продажу выставили крафтовую пивоварню Pan Kapiton в Полевском. Покупателю предлагали приобрести за 39 миллионов рублей производственное помещение, где и варят пиво, участок рядом с ним, а также собственный магазин. Мощность пивоварни составляла 46 тонн.

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