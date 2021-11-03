На Урале капремонт в столовых трех школ сделали только после вмешательства прокуратуры

На данный момент столовые отремонтированы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринском городском округе капремонт в пищеблоках трех школ сделали только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает само надзорное ведомство.

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья учеников. В ходе мероприятий установили, что пищеблоки трех школ района не соответствуют санитарным требованиям.

- Так, при приготовлении пищи не соблюдались требования поточности технологических процессов, исключающие встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, - говорится в сообщении прокуратуры.

Также в помещениях нужно было заменить окна и обновить покрытие поверхностей. Ведомство выявило угрозу вреда жизни и здоровью школьников и сотрудников учебных заведений.

Прокуратура Туринского района подала иск. Ведомство требовало обязать администрацию городского округа выделить деньги на капремонт школ, а образовательные учреждения - отремонтировать пищеблоки столовых.

Суд удовлетворил иск. После вмешательства прокуратуры из местного бюджеты выделили деньги. На данный момент столовые отремонтированы.

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