На Урале капремонт в столовых трех школ сделали только после вмешательства прокуратуры

На данный момент столовые отремонтированы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Туринском городском округе капремонт в пищеблоках трех школ сделали только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает само надзорное ведомство.
Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья учеников. В ходе мероприятий установили, что пищеблоки трех школ района не соответствуют санитарным требованиям.
- Так, при приготовлении пищи не соблюдались требования поточности технологических процессов, исключающие встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, - говорится в сообщении прокуратуры.
Также в помещениях нужно было заменить окна и обновить покрытие поверхностей. Ведомство выявило угрозу вреда жизни и здоровью школьников и сотрудников учебных заведений.
Прокуратура Туринского района подала иск. Ведомство требовало обязать администрацию городского округа выделить деньги на капремонт школ, а образовательные учреждения - отремонтировать пищеблоки столовых.
Суд удовлетворил иск. После вмешательства прокуратуры из местного бюджеты выделили деньги. На данный момент столовые отремонтированы.
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