Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 14:26

На Урале капремонт в столовых трех школ сделали только после вмешательства прокуратуры

Деньги на работы выделили из местного бюджета
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На данный момент столовые отремонтированы

На данный момент столовые отремонтированы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринском городском округе капремонт в пищеблоках трех школ сделали только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает само надзорное ведомство.

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья учеников. В ходе мероприятий установили, что пищеблоки трех школ района не соответствуют санитарным требованиям.

- Так, при приготовлении пищи не соблюдались требования поточности технологических процессов, исключающие встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, - говорится в сообщении прокуратуры.

Также в помещениях нужно было заменить окна и обновить покрытие поверхностей. Ведомство выявило угрозу вреда жизни и здоровью школьников и сотрудников учебных заведений.

Прокуратура Туринского района подала иск. Ведомство требовало обязать администрацию городского округа выделить деньги на капремонт школ, а образовательные учреждения - отремонтировать пищеблоки столовых.

Суд удовлетворил иск. После вмешательства прокуратуры из местного бюджеты выделили деньги. На данный момент столовые отремонтированы.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка