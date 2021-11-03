В Екатеринбург привезут работы Шагала и Малевича

Выставка откроется в ЕЦ 5 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловский Ельцин Центр привезут работы Марка Шагала и Казимира Малевича. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного центра.

Выставка работа «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» будет сделана по дневнику ученика Малевича художника Льва Юдина. Она расскажет историю о создании авангардисткой школы искусства и идеи супрематизма.

- С помощью фотографий, цитат и страниц из дневника Льва Юдина выставка стремится детализировать представление о «круге Малевича», - добавили в учреждении.

В экспозиции собрано 84 работы Марка Шагала, Константина Рождественского, Роберта Фалька, Анны Лепорской и других картин, привезенных из музеев и частных коллекций со всей России.

«Мир как беспредметность…» продлится с 5 ноября 2021 года до 20 февраля 2022 года. Цена билета начинается от 100 рублей. Посетителей пустят только по предъявлению QR-кода и паспорта.