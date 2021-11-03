В Екатеринбурге завершены поиски 45-летнего мужчины

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

В Екатеринбурге волонтеры завершили поиски пропавшего 45-летнего Станислава Ермолина, который ушел из дома еще 21 сентября и не вернулся. Мужчину нашли живым.

- Найден, жив! Всем спасибо за помощь в поиске, - сообщили в группе ВКонтакте поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 25-летнего Льва Семухина, пропавшего при странных обстоятельствах 14 сентября. Он вышел из дома и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Молодого человека очень ждут дома мама, папа и девушка.

К волонтерам обратился отец Льва, когда заметил, что сын долго не возвращается домой после того как «ушел по делам». Молодой человек при этом оставил дома все документы, рюкзак и даже телефон.