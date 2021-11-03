В Екатеринбурге откроется H&M Home

H&M Home откроется 4 ноября Фото: instagram.com/veermall

В Екатеринбурге, в торговом центре VEER Mall откроется двухэтажный магазин H&M, в котором будет продаваться не только одежда, но и товары для дома.

- В VEER Mall открывается долгожданный и эксклюзивный магазин всеми любимого бренда H&M! Единственный в Екатеринбурге H&M, который занимает целых два этажа, включая пространство H&M Home, - сообщается на странице в Instagram торгового центра.

Открытие магазина запланировано на 4 ноября. Напомним, что в Екатеринбурге в торговые центры можно попасть только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. При этом также при себе нужно иметь паспорт, чтобы подтвердить, что код принадлежит именно вам.

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