Прокуратура взяла на контроль дело мужчины, который обстрелял машину врача в Асбесте

Правоохранители зафиксировали многочисленные повреждения на задней правой двери и заднем правом крыле машины. Фото: паблик «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург»

Свердловская прокуратура взяла на контроль расследование дела мужчины, который обстрелял ковидную больницу и машину врача в Асбесте. Об этом сообщает само надзорное ведомство.

- 2 ноября 2021 года, около 22:05 на пульт оперативных служб поступило сообщение о стрельбе из оружия возле здания ГАУЗ Свердловской области «Городская больница № 1», - говорится в сообщении.

Правоохранители зафиксировали многочисленные повреждения на задней правой двери и заднем правом крыле машины одного из врачей. Также пули попали в окно больницы на втором этаже. В кабинете никого не было. В результате стрельбы никто не пострадал.

Полиция возбудила дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Также делом заинтересовался Следственный комитет. Он хочет забрать его у полиции.

Стражи порядка разыскивают 43-летнего местного жителя Асбеста Евгения. Уже появилась ориентировка на него. Обстрелянная машина принадлежит известному в городе реаниматолога Антону Райковскому. Он находился не в машине, в момент стрельбы. По одной из версий, Евгений хотел отомстить врачу.

Больница, которая оказалась в центре инцидента, работает в штатном режиме. Депутат Гордумы Асбеста Наталья Крылова рассказала, что на медика никогда не поступали жалобы и все отзывались о нем только положительно.

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