Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 12:50

В Екатеринбурге в праздничные дни энергетики будут работать в особом режиме

В филиале будут работать восемь аварийно-восстановительных бригад
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Чтобы исключить возможные технологические нарушения на объектах теплоснабжения будет организовано круглосуточное дежурство

Чтобы исключить возможные технологические нарушения на объектах теплоснабжения будет организовано круглосуточное дежурство

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В праздничные дни с 4 по 7 ноября производственные объекты Свердловского филиала «Т Плюс» и Екатеринбургской теплосетевой компании будут работать в особом режиме.

- Энергетики приняли все меры для обеспечения энергобезопасности региона в указанный период. Оборудование станций и тепловых сетей полностью подготовлено к работе в праздничные дни. Принятые меры позволят работать точно в соответствии с диспетчерскими графиками, - рассказали в пресс-службе «Т Плюс».

Кроме того, чтобы исключить возможные технологические нарушения на объектах теплоснабжения будет организовано круглосуточное дежурство.

В филиале будут работать восемь аварийно-восстановительных бригад, в которые входят 32 человека и 16 единиц специальной техники.

В случае возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций или других происшествий энергетики договорились о взаимодействии с органами МВД и подразделениями МЧС России по Свердловской области.