В Екатеринбурге в праздничные дни энергетики будут работать в особом режиме

Чтобы исключить возможные технологические нарушения на объектах теплоснабжения будет организовано круглосуточное дежурство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В праздничные дни с 4 по 7 ноября производственные объекты Свердловского филиала «Т Плюс» и Екатеринбургской теплосетевой компании будут работать в особом режиме.

- Энергетики приняли все меры для обеспечения энергобезопасности региона в указанный период. Оборудование станций и тепловых сетей полностью подготовлено к работе в праздничные дни. Принятые меры позволят работать точно в соответствии с диспетчерскими графиками, - рассказали в пресс-службе «Т Плюс».

Кроме того, чтобы исключить возможные технологические нарушения на объектах теплоснабжения будет организовано круглосуточное дежурство.

В филиале будут работать восемь аварийно-восстановительных бригад, в которые входят 32 человека и 16 единиц специальной техники.

В случае возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций или других происшествий энергетики договорились о взаимодействии с органами МВД и подразделениями МЧС России по Свердловской области.