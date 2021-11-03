На «Уралмашзаводе» начали пускать на рабочие места по QR-кодам

Временно отстраненным сотрудникам зарплату выдают в размере двух третей тарифной ставки должностного оклада Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на «Уралмашзаводе» временно отстранили от работы сотрудников без QR-кодов и справок о медотводе. Об этом «КП Екатеринбург» рассказали на самом предприятии.

- В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Екатеринбурге, на «Уралмашзаводе» введена система допуска на рабочее место по QR-коду, указанному в сертификате о вакцинации против коронавирусной инфекции, - рассказали там.

При этом временно отстраненным сотрудникам зарплату выдают в размере двух третей тарифной ставки должностного оклада. На заводе отметили, что отстранение непривитых сотрудников является вынужденной мерой.

- От поставок оборудования в указанный срок во многом зависит работоспособность предприятий-партнеров. Поэтому крайне важно обеспечить бесперебойную работу производства, чтобы не подвести заказчиков, - рассказали в «Уралмашзаводе».

На предприятии отметили, что для сотрудников созданы все условия для прохождения вакцинации от коронавируса. В том числе прививку можно поставить в медпункте завода.

Ранее во время брифинга замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что власти рекомендуют работодателям перевести на удаленный режим работы тех сотрудников, кто так и не начал процесс вакцинации. Совет внесли в Указ №100.

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