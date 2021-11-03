Главный врач больницы Асбеста рассказал о том, как была обстреляна машина и здание инфекционного отделения

По данным Игоря Брагина, здание было обстреляно в ночь со вторника на среду. Фото: vk.com/gbasbest

О ситуации со стрельбой рядом с городской больницей Асбеста сегодня, 3 ноября, высказался главный врач медицинского учреждения. Он опубликовал видеообращение в официальной группе больницы Вконтакте.

- Сегодня ночью со 2 по 3 ноября по окнам инфекционного отделения городской больницы и по рядом стоящей машине были произведены несколько выстрелов, - сказал Игорь Брагин, главный врач. - К счастью, ни пациенты, ни персонал не пострадали. Причинен лишь материальный ущерб. По данному факту от имени городской больницы было написано заявление в полицию.

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Также Следственный комитет России ввиду большого общественного резонанса обратился в прокуратуру, чтобы изъять уголовное дело из производства органов полиции. Личность подозреваемого уже установлена. В отделениях полиции в Асбесте появились ориентировки на него. По предварительной информации, это 43-летний местный житель, у которого недавно скончалась жена от коронавируса.