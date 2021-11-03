В Свердловской области еще 721 человек заразился коронавирусом

В Екатеринбурге усилили меры по борьбе с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 3 ноября 2021 зафиксирован еще 721 случай заражения коронавирусом, из которых 167 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на жителей Бисерти, Режа, Серова, Североуральска, Ивделя, Дегтярска, Кушвы, Махнево и других населенных пунктов Свердловской области.

Всего на Среднем Урале с начала пандемии коронавирусом заболели 159 533 человек, из которых 143 473 человека выздоровели. За сутки из ковидарев выписан 521 человек.

Врачи оценивают состояние 937 человек как тяжелое, 598 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 503 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от коронавируса скончались еще 28 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 7 560 человек.

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