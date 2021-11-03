Мэр Екатеринбурга объяснил, почему горожане работают в нерабочие дни

Глава Екатеринбурга прокомментировал ситуацию с нерабочими днями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, почему горожане продолжают работать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. По словам градоначальника, многие предприятия в силу своей специфики не могут прервать свою деятельность. В такой ситуации оказались работники транспорта, промышленности и служб обеспечения правопорядка. Помимо этого, мэр отметил работу органов здравоохранения.

- Есть люди, нагрузка на которых не просто не снизилась, она возрастает постоянно, уже на протяжение длительного времени. Я говорю о врачах, медсестрах, водителях скорой помощи и других работниках здравоохранения, - сообщает в своем инстаграм Алексей Орлов.

Ситуация с коронавирусом, по словам Алексея Орлова, непростая, так как продолжает фиксироваться рост заболеваемости COVID-19. Мэр поблагодарил работников сферы здравоохранения за самоотверженный труд.