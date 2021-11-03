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Общество3 ноября 2021 12:09

Следственный комитет намерен забрать из полиции дело об обстреле машины врача Асбеста

ЧП случилось у медучреждения для пациентов с коронавирусом
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в Асбесте неизвестный расстрелял машину врача-реаниматолога городской больницы. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Также пулями были выбиты стекла в здании. Расследованием ситуации сейчас намерены заняться сотрудники Следственного комитета России.

- Ввиду социальной значимости объекта, у которого произошел инцидент, а также в связи с большим общественным резонансом, территориальным следственным отделом СКР перед прокурором заявлено ходатайство об изъятии уголовного дела из производства органов полиции и передаче его в подразделение СК России для дальнейшего расследования, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области.

По данным Следственного комитета, ЧП случилось около медучреждения для пациентов с коронавирусной инфекцией. Злоумышленник обстрелял машину из огнестрельного оружия.

- Никто из граждан в ходе инцидента не пострадал, - добавляют в СУ СКР по Свердловской области.