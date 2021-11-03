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Происшествия3 ноября 2021 11:42

В Екатеринбурге сосед-шизофреник изнасиловал 11-летнюю школьницу

73-летнего пенсионера увезли в психиатрическую лечебницу
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Пенсионер вскрыл дверь ножом.

Пенсионер вскрыл дверь ножом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 73-летний пенсионер с шизофренией изнасиловал 11-летнюю школьницу. По данным «Комсомолки», инцидент произошел вечером 1 ноября в коммунальной квартире на улице 40 лет октября. Девочка живет в комнате с матерью, но в тот момент она была на работе.

- Пьяный мужчина вскрыл дверь ножом и надругался над девочкой. Она рассказала обо всем маме, когда та вернулась домой. Шизофреника увезли в психиатрическую лечебницу, следственный комитет возбудил уголовное дело. Обычно по статье «Насильственные действия сексуального характера» грозит от 12 до 20 лет. Но в данном случае, скорее всего, подозреваемого признают невменяемым и направят на принудительное лечение в стационаре, - пояснил «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

В СУ СК по Свердловской области подтвердили информацию.

- По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району СКР п возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Причины и условия, способствовавшие данному преступлению, выясняются в ходе следственных мероприятий, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в Екатеринбурге по обвинению в изнасиловании девочек арестовали трех цыган из Троицка.