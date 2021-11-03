В Свердловской области увеличили количество контрольных групп для проверки антиковидных мер

Соблюдение антиковидных мер по всему региону будут проверять 380 контрольных групп Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области почти в 2,5 раза увеличили количество контрольных групп для проверки антиковидных мер в выходные и праздничные дни. Об этом сообщили в оперштабе. 380 групп будут отправлены на проверки масочного режима в ТЦ, общепите, объектах спорта, культуры и общественном транспорте, а также соблюдения в COVID-free зонах правил проверки QR-кодов.

- Ранее было принято решение о расширении с 30 октября перечня организаций и учреждений, при посещении которых обязательно требуется предъявление QR-кода, либо справки о вакцинации или перенесенной болезни, либо медотвода и результата теста ПЦР, а также документа, удостоверяющего личность, - напомнили в оперштабе.

С 30 октября по 2 ноября для проверки соблюдения масочного режима контрольные группы посетили больше девяти тысяч объектов, в том числе розничной торговли и оказания услуг и торгово-развлекательные центры. Было проверено больше двух тысяч единиц общественного транспорта. За это время проведено более 11 тысяч профилактических бесед и составлено 787 протоколов об административной ответственности.

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