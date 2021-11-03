В Екатеринбурге полиция накрыла киоск с контрафактным алкоголем и насваем

За незаконный оборот спиртного нарушителям грозит административная и уголовная ответственность. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция продолжает проводить рейды по выявлению незаконного алкоголя. 2 ноября стражи порядка накрыли киоск на улице Куйбышева рядом с Шарташским рынком, где помимо фруктов и овощей нашли спиртное без акцизных марок. Об этом сообщает городское УМВД.

Стражи порядка накрыли киоск на улице Куйбышева рядом с Шарташским рынком. Фото: УМВД по Екатеринбургу

- Реализатор – уроженец одной из среднеазиатских республик – уверял, что данное спиртное осталось после свадьбы, и он никому не продает его, - говорится в сообщении.

Продавцом в киоске в фруктами и овощами был уроженец одной из среднеазиатских республик. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Силовики спросили мужчину, есть ли в павильоне еще спиртное. Он заявил, что нет. Однако после этого полицейские достали из-под прилавка коробку с несколькими флаконами этилового спирта и упаковку пива. Также правоохранители нашли пакетики с растительным веществом. Продавец объяснил, что это насвай.

Полицейские нашли под прилавком коробку с несколькими флаконами этилового спирта. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В этот же день полицейские пришли в киоск на улице Новгородцевой. Там они нашли флаконы с этиловым спиртом. Продавщица утверждала, что товар продается только для дезинфекции рук. Однако емкости со спиртом почему-то были спрятаны.

В киоске на улице Новгородцевой нашли флаконы с этиловым спиртом

Стражи порядка изъяли весь найденный контрафактный алкоголь. Сейчас проводится проверка возможных нарушений оборота алкогольной и табачной продукции.

Полицейские напоминают, что за незаконный оборот спиртного нарушителям грозит административная и уголовная ответственность. Штраф ха такое преступление может доходить до миллиона рублей. Также за это может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

УМВД по Екатеринбургу заявило, что продажа контрафактного алкоголя и нарушение правил торговли спиртным, в том числе, вызваны спросом со стороны горожан. Полицейские призывают екатеринбуржцев не покупать сомнительный алкоголь. Такая продукция может привести к отравлению и смерти.

По всем фактам незаконной продажи алкоголя горожане могут обращаться в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга по телефону 8 905 832 56 81.

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